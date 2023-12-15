شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تركيز وتفاؤل لاعبى الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة.. والجمهور يزين المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا ”الخليج 365” صوراً للاعبي الأهلي خلال تفقّد أرضية ملعب الجوهرة، وكذلك لقطات لجمهور الأهلي فى المدرجات قبل انطلاق مباراة اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة بمونديال الأندية.

وأظهرت الصور أكثر من لقطة أبرزها نظرة التأمل من أكرم توفيق لجمهور الأهلي في المدرجات، وكذلك قيام أكثر من لاعب بتصوير مشهد الحضور الجماهيرى الرائع في المباراة.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.



فيما جاء تشكيل أتحاد جدة كالتالي: فيما جاء تشكيل أتحاد جدة كالتالي: حراسة المرمى: عبد الله المعيوف. الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي. الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو. الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة فى تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثانى أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، يعد الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.



أفشة في ملعب مباراة اتحاد جدة



اكرم توفيق في ملعب الجوهرة



أكرم توفيق ينظر بشغف لجمهور الأهلي قبل مباراة اتحاد جدة (1)



أكرم توفيق ينظر بشغف لجمهور الأهلي قبل مباراة اتحاد جدة (2)



أكرم توفيق ينظر بشغف لجمهور الأهلي قبل مباراة اتحاد جدة (3)



امام عاشور في ملعب الجوهرة



جمهور الاتحاد يحمل النمر لقب فريقه قبل مواجهة اتحاد جدة



جمهور الأهلي في مباراة اتحاد جدة



جمهور الأهلي يدعم الفريق في ملعب الجوهرة



دكتور محمد وفائي قبل مباراة الاهلي واتحاد جدة



رامي ربيعة في ملعب الجوهرة



صلاح محسن في ملعب الجوهرة



صلاح محسن قبل مباراة اتحاد جدة



طفلة أهلاوية تؤازر الفريق في مباراة اتحاد جدة



كهربا قبل مباراة الاهلي واتحاد جدة



كهربا يقود هجوم الاهلي في مباراة اتحاد جدة



كولر في ملعب الجوهرة



لاعبو الأهلي في ملعب الجوهرة



لاعبو الأهلي يتفقدون ملعب الجوهرة



محمود متولي في ملعب الجوهرة



نظرة تأمل من أكرم توفيق قبل مباراة اتحاد جدة