شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات اليوم.. بتروجت يحافظ على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 26 نقطة، متفوقا على الثنائى لافيينا وغزل المحلة أصحاب المركز الثانى برصيد 22 نقطة، مستفيدا من نتائج مباريات اليوم. ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات اليوم.. ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات اليوم.. 1 بتروجت 26 نقطة 2 لافيينا 22 نقطة 3 غزل المحلة 22 نقطة 4 حرس الحدود 21 نقطة 5 وادى دجلة 21 نقطة 6 السكة الحديد 19 نقطة 7 بترول أسيوط 19 نقطة 8 راية 18 نقطة 9 القناة 17 نقطة 10 أبو قير للأسمدة 16 نقطة 11 طنطا 16 نقطة 12 بروكسى 16 نقطة 13 دكرنس 15 نقطة 14 الاتصالات 14 نقطة 15 أسوان 14 نقطة 16 مكادى 12 نقطة 17 مصر المقاصة 6 نقاط 18 النجوم 9 نقاط 19 جمهورية شبين 6 نقاط 20 النصر للتعدين 4 نقاط وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ12 حتى الآن كالتالى.. لافيينا 2 /2 أسوان بتروجت 3/ 1 أبو قير للأسمدة السكة الحديد 0/ 0 جمهورية شبين بروكسى 2/ 1 النجوم راية 2/ 1 الاتصالات النصر للتعدين 0 / 1 دكرنس القناة 2/ 0 بترول أسيوط طنطا 0 / 0 غزل المحلة المقاصة 2 / 1 مكادى

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