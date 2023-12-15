شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الإصابة سبب استبعاد محمد مخلوف عن قائمة الإسماعيلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمد مخلوف، لاعب وسط الإسماعيلى، من قائمة فريقه أمام إنبى فى المباراة المقرر لها غدا، السبت، باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من دورى nile.

واستبعد إيهاب جلال اللاعب بعدما تجددت إصابته فى منشأ عضلة الضامة مرة أخرى بعد التعافى منها، وسيخضع اللاعب لأشعة جديدة لتحديد مدى الإصابة والمدة التى يغيب عن فريق الإسماعيلى.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد نصر، محمد دسوقى، أحمد محسن

الوسط: عماد حمدى، محمد بيومي، محمد حسن، صالح جمعة، مروان حمدى، نادر فرج، محمد عبد السميع، عمر الساعي، عمرو السعيد، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.