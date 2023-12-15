شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي واتحاد جدة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة.

ويدير مباراة الليلة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).