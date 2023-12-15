شكرا لقرائتكم خبر عن زد يصعد للمركز الثانى فى دورى Nile بعد الفوز على فاركو 2-1.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق زد فى تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما منذ قليل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

تقدم محمد فخرى لفريق فاركو فى الدقيقة الثانية، ثم عادل رأفت خليل النتيجة لفريق زد من رأسية في الدقيقة 61، ثم أحرز مصطفى "زيكو" الهدف الثانى من علامة الجزاء فى الدقيقة 66.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق زد للنقطة 16 فى المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" بينما بقى فريق فاركو في السابع عشر برصيد 5 نقاط.

وشهد اللقاء عددا من الهجمات الخطيرة من قبل لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق فاركو عن طريق سيف تيرى وأحمد شريف بينما هجمات زد من خلال شادى حسين ومصطفى "زيكو" .

وألغى محمود الدسوقى حكم اللقاء هدف لفريق فاركو فى الدقيقة الثالثة من عمر الوقت البدل الضائع عقب الرجوع الى تقنية الفار بسبب لمس عمر جمال الكرة باليد قبل تسديد زميلة الكرة لتسكن شباك الحارس على لطفى.

وخاض فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى .. علي لطفي

خط الدفاع .. محمد سمير، محمد إسماعيل، علي جمال، مصطفى العش

خط الوسط .. بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، مصطفى سعد ميسي

خط الهجوم .. محمد سوانح، مصطفى زيكو، شادي حسين

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بفيادة خالد جلال كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع .. جيفرسون إنكادا ، عبدالله بكرى ، بابكار نداي ، عزمى غومه.

خط الوسط .. أحمد البحراوى ، محمد فخرى ، أحمد الصغيرى ، كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم .. سيف تيرى ، أحمد شريف.