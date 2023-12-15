شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسموحة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة الداخلية وسموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري دوري nile.

وبهذه النتيجة يحتل الداخلية المركز الخامس فى جدول ترتيب بطولة الدوري المصري دوري nile برصيد 7 نقاط، بينما رفع سموحة رصيده للنقطة الـ13 محتلا المركز التاسع.

ودخل سموحة المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: الهاني سليمان،في الدفاع: محمود وحيد- محمد المغربي- محمد مصطفى "ميدو"،في الوسط: لحسن دحدوح- إسلام جابر- حمدي علاء- طارق علاء- عمرو قلاوة،في الهجوم: فادي فريد- حسام حسن.

وبدأ الداخلية اللقاء بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: محمود الزنفلي،في الدفاع: محمد عطوة- محمود صابر- إيهاب سمير- كريم يحيى،في الوسط: محمود عبد العزيز- محمود حسونة- مهاب ياسر- آلان كيمبادي،في الهجوم: أحمد سيد غريب- عبد الرحمن عاطف.