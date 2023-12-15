شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على الطلائع 2/1 ويحقق أول انتصار فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أولى انتصاراته في دوري Nile، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لطلعت محرم المدير الفني الجديد للمقاولون العرب، والذي تولى تدريب ذئاب الجبل بعد رحيل شوقي غريب.

وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث تقدم طلائع الجيش أولا بهدف سجله جودوين شيكا لاعب الطلائع في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد سالم للمقاولون في الدقيقة 47، قبل أن يسجل سالم هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 7 في المركز الـ 15 بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد الطلائع عند النقطة 14 في المركز السادس.

وبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من:

عامر عامر في حراسة المرمى، أمير عابد، لؤي وائل، عماد الدين بوبكر، جوزيف أوشايا، محمد الشيمي، محمد مجلي، عماد ميهوب، عبد الرحمن جبنة، محمد سالم، وأمادو نياص.

بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي:

جودوين أكوارا، حميد ماو، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد زولا، عبد الرحمن شيكا، كريم صلاح، محمد شعبان، يسري أحمد، علي حمدي، وسعيد متعب.

الشوط الأول:

شهدت بداية المباراة محاولات هجومية مكثفة من جانب فريق الطلائع، أسفرت في الدقيقة الثالثة عن هدف التقدم لأصحاب الأرض، سجله جودوين شيكا هدف التقدم لطلائع الجيش، بعد متابعته لكرة أخطأ عماد الدين بوبكر مدافع المقاولون التعامل معها.

حاول المقاولون على مدار عمر الشوط الأول تسجيل هدف التعادل من خلال بعض المحاولات الهجومية عن طريق، محمد سالم وعماد ميهوب، غير أن المحاولات لم ترتق إلى فرص حقيقية تهدد مرمى الطلائع.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقتا بدلا من ضائع، وفي الدقيقة 47، نجح محمد سالم مهاجم المقاولون في تسجيل هدف تعديل النتيجة لفريقه، بعد توجيه كرة عرضية أرسلها جوزيف أوشايا، لتسكن شباك الطلائع.

وفي الدقيقة 51 أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول معلناً تعادل الفريقين بهدف لمثله.

الشوط الثاني:

شهدت بداية الشوط الثاني، استمراراً لصحوة المقاولون العرب الهجومية التي أنهى بها الشوط الأول، ودفع طلعت محرم مدرب المقاولون في بداية الشوط بأحمد فوزي بدلاً من محمد مجلي.

في الدقيقة 55 أهدر أحمد متعب لاعب طلائع الجيش فرصة حقيقية للتقدم بعدما انفرد بعامر عامر حارس المقاولون قبل أن يسدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 62 نجح محمد سالم مهاجم المقاولون العرب في إحراز هدف التقدم لفريقه بعد تسديدة مميزة سكنت شباك الطلائع.

واحتسب أمين عمر حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل من ضائع، وفي الدقيقة 90 أشهر أمين عمر الكارت الأحمر لفريد شوقي لاعب طلائع الجيش، بعدما قام الأخير بعرقلة عماد ميهوب لاعب المقاولون خلال انطلاقه بهجمة مرتدة.

وفي الدقيقة 98، أشهر أمين عمر الكارت الأحمر لإسلام محارب لاعب طلائع الجيش، بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 101، معلنا فوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.