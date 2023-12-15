شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طنطا: كنا نستحق الفوز.. وراضٍ عن أداء اللاعبين أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عمرو أنور، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا، بالمستوى الفني للاعبيه خلال مباراة اليوم أمام غزل المحلة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين فى اللقاء الذي جمع بينها علي ملعب طنطا في إطار مباريات الجولة الـ12 بدوري المحترفين.

وأكد المدير الفني أن الفريق كان قريباً من تحقيق الفوز رغم قوة المنافس، مشيرا إلى أن محمد عاطف لاعب الفريق أضاع أكثر من هدف، فضلا عن إهدار ركله الجزاء فى نهاية الشوط الأول.

كما اشاد المدير الفني بمستوي باقي اللاعبين وبدعم جمهور طنطا المتواصل للفريق.

ويستعد طنطا لملاقاه النصر القاهرى فى إطار منافسات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر خلال منتصف الأسبوع الجاري.