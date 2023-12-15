شكرا لقرائتكم خبر عن دورى Nile .. فاركو يتقدم على زد بهدف "فخرى" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق فاركو على زد بهدف دون رد فى الشوط الأول من عمر المباراة التي تقام حاليا باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

وتقدم محمد فخرى لاعب فريق فاركو بالهدف الأول فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عقب تسديدة قوية لتسكن شباك على لطفى.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فريق فاركو وأهدروا العديد من الفرص عن طريق سيف تيرى وأحمد شريف فى غياب تام من لاعبى فريق زد.

ويضم تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كلاً من:

حراسة المرمى .. علي لطفي

خط الدفاع .. محمد سمير، محمد إسماعيل، علي جمال، مصطفى العش

خط الوسط .. بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، مصطفى سعد ميسي

خط الهجوم .. محمد سوانح، مصطفى زيكو، شادي حسين

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بفيادة خالد جلال كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع .. جيفرسون إنكادا ، عبدالله بكرى ، بابكار نداي ، عزمى غومه.

خط الوسط .. أحمد البحراوى ، محمد فخرى ، أحمد الصغيرى ، كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم .. سيف تيرى ، أحمد شريف.

يدير اللقاء تحكيميًا محمود الدسوقي حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من محمد فاروق، ومحمد محمود لطفي مساعدين، وعاطف حسين حكمًا رابعًا، وللفيديو طارق مجدي، ويعاونه أحمد ناجي.