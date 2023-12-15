شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. هجوم من الأهلى واتحاد جدة يبحث عن التعادل بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى السعودية والنتيجة هي تقدم الأهلي بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة من جانب الفريقين ولم يستمر فترة "جس النبض" طويلاً، وسدد الأهلي أول فرصة خطرة في المباراة من جانب حسين الشحات قبل أن يرد الفريق السعودي المُلقب بالنمور بهجمة خطرة تصدى لها الشناوي ببراعة.

وانطلق محمد هاني بهجمة من الناحية اليُمنى بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو، لكن هاني تباطأ في التمرير ليتدخل دفاع الاتحاد وينقذ الموقف.

وتواصل أداء الأهلي القوي في المباراة مع هجمات خطرة مع الفريق السعودي لكن على فترات مُتباعدة، وأسفرت السيطرة الأهلاوية عن ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد مدافع الاتحاد حسن كادش بعدما لمست الكرة "يده" في الدقيقة 21 سجل منها معلول هدف الأهلي الأول.

بعد الهدف نشط أداء اتحاد جدة بحثاً عن إدارك التعادل مع استمرار الضغط الأهلاوي .

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة.

ويدير مباراة الليلة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).