شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل مع الطلائع 1/1 فى الشوط الأول بدوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب، والتي تجمع الفريقين باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري Nile، بتعادل الفريقين بهدف لمثله، تقدم طلائع الجيش أولا بهدف سجله جودوين شيكا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد سالم للمقاولون فى الدقيقة 47.

وبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من:

عامر عامر في حراسة المرمى، أمير عابد، لؤي وائل، عماد الدين بوبكر، جوزيف أوشايا، محمد الشيمي، محمد مجلي، عماد ميهوب، عبد الرحمن جبنة، محمد سالم، وأمادو نياص.

بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي:

جودوين أكوارا، حميد ماو، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد زولا، عبد الرحمن شيكا، كريم صلاح، محمد شعبان، يسري أحمد، علي حمدي، وسعيد متعب.

شهدت بداية المباراة محاولات هجومية مكثفة من جانب فريق الطلائع، أسفرت في الدقيقة الثالثة عن هدف التقدم لأصحاب الأرض، سجله جودوين شيكا هدف التقدم لطلائع الجيش، بعد متابعته لكرة أخطأ عماد الدين بوبكر مدافع المقاولون التعامل معها.

حاول المقاولون على مدار عمر الشوط الأول تسجيل هدف التعادل من خلال بعض المحاولات الهجومية عن طريق، محمد سالم وعماد ميهوب، غير أن المحاولات لم ترتقي إلى فرص حقيقية تهدد مرمى الطلائع.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، وفي الدقيقة 47، نجح محمد سالم مهاجم المقاولون في تسجيل هدف تعديل النتيجة لفريقه، بعد توجيه كرة عرضية أرسلها جوزيف أوشايا، لتسكن شباك الطلائع.

وفي الدقيقة 51 أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول معلناً تعادل الفريقين بهدف لمثله.

وخاض طلائع الجيش 8 مباريات هذا الموسم حصد خلالها 14 نقطة بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما وسجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري بالموسم الجاري، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر