معلول يسجل والشناوي ينقذ.. الأهلي يتقدم على الاتحاد في شوط مثير (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - انهى الأهلي الشوط الأول بتقدمه على الاتحاد السعودي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الجوهرة المشعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

أحرز علي معلول لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فى مرمى اتحاد جدة السعودي من ضربة جزاء فى الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة ٤٥ تألق محمد الشناوي وتصدى لضربة جزاء من بنزيما.

وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة محققة خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول في الدفاع، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور في الوسط، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا في الهجوم.