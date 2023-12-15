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الامارات | مشاركة عربية متميزة في بطولة السعودية المفتوحة للغولف

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة عربية متميزة في بطولة المفتوحة للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الثنائي المغربي عثمان روزي وسفيان دحمان والقطري صالح الكعبي نتائج ايجابية قادت المشاركة العربية نحو التميز في بطولة السعودية المفتوحة للغولف. من جهة اخرى تقاسم لاعبو تايلاند دينويت بوريبونسوب وفاتشارا خونغواتماي الصدارة مع تود سينوت بثمانية لاعبين في المنافسات التي تقام في نادي الرياض للغولف. ووضع نجم ليف الغولف السويدي هنريك ستينسون نفسه في المنافسة ولم يتراجع سوى ثلاث ضربات.

وكان الاتحاد العربي للغولف الذي تربطه شراكه استيراتيجية مع (غولف السعودية) في هذه البطولة قد وجه الدعوة الى 12 لاعب من الدول العربية للمنافسة في الرياض هذا الأسبوع كجزء من جهودهم لتنمية في المنطقة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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