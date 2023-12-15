موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.



تقدم علي معلول بالهدف الأول من ركلة جزاء، بينما أضاف زميله حسين الشحات الهدف الثاني، فيما أختتم ثلاثية الأهلي إمام عاشور، بينما قلص كريم بنزيما النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/1.

وحجز الأهلي بطاقة الصعود للدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من المسابقة.



موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يلتقي الأهلي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

تُنقل مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.