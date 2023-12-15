الشوط الأول| الأهلي يتقدم على الاتحاد بهدف معلول.. الشناوي يتصدى لجزائية بنزيما

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين أبرزها هجمة رومارينيو على مرمى الشناوي الذي تمكن من التصدي لها ببراعة.

سجل علي معلول هدف التقدم للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من الشوط الأول، بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد حسن كادش.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول تمكن محمد الشناوي من التألق والتصدي لركلة جزاء بقدم النجم الفرنسي كريم بنزيما.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"

بينما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي / حسن كادش / أحمد حجازي / مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي / فابينهو / نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو / كريم بنزيما / رومارينهو

محمد هاني يعادل رقم أبوتريكة ووائل جمعة في كأس العالم للأندية

نجح محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الأهلي في معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الثلاثي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور كأكثر اللاعبين في تاريخ القلعة الحمراء مشاركة في مباريات ببطولة كأس العالم للأندية.

وتساوى محمد هاني مع محمد أبوتريكة ووائل جمعة وحسام عاشور ويصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الأهلي بمونديال الأندية برصيد 11 مباراة.