عبد الله المعيوف يحقق رقمًا قياسيًا بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الحارس المخضرم عبدالله المعيوف رقما قياسيا بعد مشاركته في مباراة اتحاد جدة والأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ودفع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بعبدالله المعيوف في حراسة مرمى اتحاد جدة بدلا من الحارس البرازيلي الذي يشارك بصفة أساسية في الموسم الحالي وكان أخرها أمام اوكلاند سيتي النيوزلندي في المواجهة الافتتاحية في مونديال الأندية.

وأصبح المعيوف أول لاعب سعودي يشارك في 4 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية بواقع 3 مع الهلال وواحدة مع اتحاد جدة بظهوره امام الأهلي المصري.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"

بينما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي / حسن كادش / أحمد حجازي / مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي / فابينهو / نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو / كريم بنزيما / رومارينهو