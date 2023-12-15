الأهلي يقسو على الاتحاد السعودي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الأهلي فوزًا تاريخيًا على الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في المباراة المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"

بينما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي / حسن كادش / أحمد حجازي / مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي / فابينهو / نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو / كريم بنزيما / رومارينهو

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين أبرزها هجمة رومارينيو على مرمى الشناوي الذي تمكن من التصدي لها ببراعة.

سجل علي معلول هدف التقدم للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من الشوط الأول، بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد حسن كادش.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول تمكن محمد الشناوي من التألق والتصدي لركلة جزاء بقدم النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأضاف النجم الدولي حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر المباراة، حيث قام الشحات بوضعها على طريقة "أر تو"، فشل حارس الاتحاد في التصدي لها لتصبح النتيجة 2-0.

وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة تمكن إمام عاشور من إضافة الهدف الثالث من صناعة محمود عبد المنعم كهربا.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة تمكن بنزيما من تسجيل هدف "حفظ ماء الوجه" للاتحاد، بعد متابعة مثالية لتصدي الشناوي لرأسية أحمد حجازي ليقتنصها النجم الفرنسي ويضعها في الشباك الحمراء.

بهذا الانتصار يتأهل الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي، بينما يلتقي أوراوا مع مانشستر سيتي في المباراة الأخرى بنفس الدور.