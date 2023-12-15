على خطى ليفانتي.. ألميريا في طريق الهبوط بأسوأ سلسلة لا فوز في تاريخ الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم فريق ألميريا نتائج كارثية في الموسم الحالي بمسابقة الدوري الإسباني حيث لم يسجل أي انتصار بعد مرور 16 أسبوعًا.

وتلقى ألميريا 12 هزيمة وتعادل في 4 آخرين ليصبح في مقدمة الفرق المهددة بالهبوط من الليجا بالموسم الحالي.

وتعود سلسلة اللا فوز لفريق ألميريا إلى الموسم الماضي حيث لم يسجل أي انتصارات في الجولات الثلاثة الأخيرة بالدوري الإسباني ليواصل المنوال في النسخة الحالية ويسير بخطى متلاحقة نحو الرقم القياسي السلبي المسجل باسم ليفانتي.

ويعد ليفانتي الناشط بدوري الدرجة الأولى الإسباني صاحب أطول سلسلة لا فوز في تاريخ الدوري الإسباني بواقع 26 مباراة، ويبدو أن ألميريا يسير على خطاه، إذ يفصله 7 مباريات فقط عن معادلة الرقم.

ويبدو أن نتائج ألميريا في الموسم الحالي ستهوى به إلى دوري القسم الثاني الإسباني والابتعاد مرة أخرى عن الليجا.

ويمتلك ألميريا أسوأ خط دفاع في الدوري الإسباني حتى الأن حيث استقبلت شباكه 39 وبفارق 3 أهداف عن غرناطه الذي يسبقه في الترتيب بفارق 4 نقاط.

ويستضيف ألميريا صاحب النقاط الأربعة في ترتيب الدوري الإسباني، منافسه ريال مايوركا، يوم الأحد المقبل، لحساب منافسات الجولة السابعة عشرة، على أن يطير لمواجهة برشلونة، يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر في الجولة التالية.

وعلى النقيض فتشهد صدارة الدوري الإسباني صراعًا شرسًا بين جيرونا وريال مدريد حيث يتصدر الأول جدول الترتيب بفارق نقطتين وفي جعبته 41 نقطة.