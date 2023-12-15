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موعد قمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع مانشستر يونايتد بنظيره ، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم.


ويبحث ليفربول عن مواصل الانتصارات، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال المباريات السابقة، مما جعله يتصدر ترتيب البريميرليج لهذا الموسم.
في المقابل، يرغب إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على الريدز، بعد الخروج من بطولة لهذا الموسم، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي عشاق الشياطين الحمر.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول 

تُنقل مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة مواسم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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