رغم الفوز.. إحصائيات مثيرة لـ الاهلي أمام الاتحاد في كأس العالم للأندية

حسم النادي الاهلي القمة العربية ضد الاتحاد السعودي لصالحه، والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتفوق النادي الاهلي على منافسه السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليخطف بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، ومواجهة فلومينينسي في قبل النهائي.

وسجل النادي الاهلي إحصائية مثيرة في المباراة رغم الفوز التاريخي أمام الاتحاد، الذي تقدم في الاحصائية، دون ترجمة حقيقة للأهداف في اللقاء.

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وسدد لاعبو الاتحاد 6 كرات على مرمى الاهلي، مقابل 5 تسديدات فقط للاعبي المارد الاحمر.

ورغم الفوز، إلا ان الاتحاد استحوذ على الكرة بنسبة 57% مقابل 43 % للنادي الاهلي.

ومرر لاعبو الاتحاد الكرة 465 مرة مقابل 360 فقط للاعبي الاهلي، وبلغت دقة تمريرات النمور 81% بالتساوي مع منافسه في اللقاء.

وارتكب لاعبو الاهلي 14 خطأ مقابل 8 أخطاء للاعبي الاتحاد السعودي، حيث أشهر حكم المباراة 3 بطاقات صفراء للاعبي الاهلي وبطاقة وحيدة لـ الاتحاد، وبطاقة حمراء لمهاجم المارد الأحمر.