“الكبسة فين”.. جماهير الاهلي تحتفل بالفوز على الاتحاد في كأس العالم للأندية

احتفلت جماهير الاهلي بفوز فريقهم اليوم على الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية

وأفتتح علي معلول التسجيل لـ الاهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21، واضاف حسين الشحات ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة 59.

وسجل إمام عاشور الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة 62، بينما سجل كريم بنزيما هدف اتحاد جدة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وقامت جماهير الاهلي بترديد جملة “الكبسة راحت فين” عقب انتهاء اللقاء وفوز الاهلي رداص على هتافات جماهير الاتحاد عقب مباراة أوكلاند سيتي.

واكنت جماهير العميد قد قامت بترديد هتاف “الطعمية راحت فين” عقب الفوز على أوكلاند سييت يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع فلومينيسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.