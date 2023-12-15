جماهير الاهلي تحتفل بـ”سطلانة” بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

احتفلت جماهير النادي الاهلي بالفوز على نظيره الاتحاد السعودي، والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية.

وتغلب الاهلي على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وقامت جماهير النادي الاهلي التي تواجدت في مدرجات استاد الجوهرة المشعة بغناء أغنية “سطلانة” احتفالًا بالفوز الساحق الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد.

وعلى الفور قامت إدارة استاد الجوهرة المشعة بتشغيل أغنية “سطلانة” في الملعب لتمنح الجماهير الحمراء فرصة للاحتفال بفريقها عقب التأهل لنصف نهائي المونديال.

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افتتح علي معلول أهداف النادي الأهلي في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 59، واختتم إمام عاشور ثلاثية الأحمر في الدقيقة 62.

فيما جاء هدف الاتحاد السعودي عن طريق كريم بنزيما في الوقت بدل الضائع ليفوز المارد الأحمر 3-1.

بتلك النتيجة يتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ويضرب موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري.