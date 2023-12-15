أول تعليق من بيرسي تاو عقب تخطي الاتحاد والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

علق الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم النادي الاهلي على الفوز العريض الذي حققه الفريق الأحمر على حساب الاتحاد السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب الاهلي على نظيره اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، ليتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي.

وقال بيرسي تاو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “نحن هنا في السعودية من أجل الفوز والمنافسة والأمور سارت على مايرام في مباراة الاتحاد وحققنا هدفنا الرئيسي”.

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وأضاف: “أنا فقط جزء من الفريق واتلقى الدعم من كل اللاعبين كنا نعلم أننا نواجه خصم قوي وكان هدفنا تسجيل الأهداف وعدم الاستقبال وفي النهاية فزنا”.

وعن مواجهة بطل البرازيل قال: “تابعنا فلومنينسي في الفترة الماضية، ونعرف أنها ستكون صعبة وسنقدم أفضل ما لدينا وستكون مباراة قوية وسنلعب من أجل الفوز والتأهل”.

وستقام مباراة الاهلي ضد فلومنينسي البرازيلي يوم 18 ديسمبر الجاري في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في تمام الثامنة مساءًا.