بوروسيا دورتموند يتراجع عن ضم نجم ريال مدريد ويحدد بديله من توتنهام

تراجع نادي بروسيا دورتموند الألماني عن فكرة التعاقد مع فران جارسيا نجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني.

وكان فران جارسيا الظهير الأيسر قد عاد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من رايو فاييكانو.

وحسبما ذكر الصحفي باتريك برغر أن نادي بوروسيا دورتموند كان يرغب في التعاقد مع فران غارسيا لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

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وأشار إلى أن نادي بوروسيا دورتموند، يعلم مدى صعوبة التوقيع مع نجم ريال مدريد، خاصة في ظل عدم رغبة النادي الملكي في بيعه حاليا.

واختتم: “نادي بوروسيا دورتموند حدد بديل فران جارسيا، وهو سيرجيو ريجيلون لاعب توتنهام المعار لـ مانشستر يونايتد”.

ويستعد فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره فياريال في الدوري الإسباني يوم الأحد 17 المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ17.