تعليق مفاجئ من وليد الفراج عقب فوز الاهلي على الاتحاد وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج، رسالة لجماهير النادي الاهلي عقب الفوز على الاتحاد السعودي وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتغلب الاهلي على نظيره الاتحاد السعودي 3-1 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، وتأهل لملاقاة فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال.

وغرد وليد الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “يحق لكل جماهير النادي الاهلي المصري أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الأحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها”.

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وأضاف: “ألف مبروك للملايين من أنصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي”.

وسبق وأثار وليد الفراج الجدل بتصريحات عن تاريخ الاهلي قبل أيام من مباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد خلال برنامجه التليفزيوني على قناة إم بي سي.

وقال: “أحدهم أرسل لي قصاصة لإبراز خبر حول آخر فوز للاهلي على الاتحاد، يذكر أن الاتحاد أسس قبل 50 عامًا، والاتحاد أصبح الآن عُمره 96 عامًا، مما يعني أن الفوز حدث قبل 46 عامًا، أي حين كانت الكرة تُلعب بالكرة الجبس، دعونا نرى ما سيحدث في 2023”.