تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه اتحاد جدة السعودي الأهلي المصري، في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2023.

وأعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن قادش، زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو، إيجور كورنادو، كريم بنزيما

وتأهل الاتحاد إلى الدور الثاني في البطولة، عقب الفوز في المباراة الافتتاحية على أوكلاند سيتي، بنتيجة 3-0.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد في كأس العالم للأندية