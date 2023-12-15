منافس مانشستر سيتي.. أوراوا يفوز على ليون ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق فريق أوراوا ريدز الياباني الفوز على كلوب ليون المكسيكي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وسجل هدف اللقاء الوحيد أليكس شالك في الدقيقة 78، ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي بطل دور أبطال أوروبا في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي أوراوا مانشستر سيتي، في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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