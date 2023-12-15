قائمة بدلاء الأهلي في مواجهة الاتحاد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق، الذي شهد عودة محمد عبد المنعم، فيما تتكون مقاعد بدلاء الأهلي من، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أكرم توفيق، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، كريم الدبيس، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، أنتوني موديست.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السعودي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا

ويتأهل الفائز من مباراة اليوم إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه فلومينينسي البرازيلي.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد في كأس العالم للأندية