"لا أعرفه".. كريم بنزيما يتحدث عن مواجهة الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي عن مواجهة الأهلي، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون بدنيا لقوة الكرة المصرية جسمانيا.

وقال بنزيما خلال قناة SSC السعودية: "بطولة عالمية قوية تجمع بين أقوى فرق العالم، ونلعب في جدة على أرضنا وهذا مهم بالنسبة لنا ويساعدنا".

وأضاف: "أن تقام البطولة في جدة لأول مرة شئ جيد، وأندية السعودية جيدة جدا، سنة بعد أخرى تتطور الكرة السعودية وستصل إلى مستوى عالي مثل أوروبا، مستوى اللاعبين هنا مرتفع جدا وقوي".

وتابع: "لا اعرف الأهلي ولكن وجوده في البطولة يدل على قوته، معروف عن الكرة المصرية القوة الجسمانية، علينا التركيز أكثر على فريقنا وأدائنا ونسعى للفوز بالبطولة".

واختتم بنزيما: "المباراة قوية بالتأكيد وعلينا التركيز، صحيح أنني حققت اللقب من قبل، وسيكون لدي فرصة للفوز مع الاتحاد لأسباب عديدة وأصنع تاريخا مع الفريق السعودي".

ويواجه اتحاد جدة السعودي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.



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