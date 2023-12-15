فوز فريق طارق حامد.. نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد اليوم الجمعة 15 ديسمبر استئناف مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، وأقيم اليوم 3 مباريات.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي كالآتي:

الفتح - الشباب، التعادل 1-1

الهلال - الوحدة، 2-0 لصالح الهلال

الرائد - ضمك، 1-0 لصالح ضمك

وحقق نادي الهلال السعودي الفوز العاشر المتتالي في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، فيما فاز طارق حامد مع فريقه ضمك، عقب الفوز السابق على اتحاد جدة.

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