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فوز فريق طارق حامد.. نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
شهد اليوم الجمعة 15 ديسمبر استئناف مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، وأقيم اليوم 3 مباريات.
وجاءت نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي كالآتي:
الفتح - الشباب، التعادل 1-1
الهلال - الوحدة، 2-0 لصالح الهلال
الرائد - ضمك، 1-0 لصالح ضمك
وحقق نادي الهلال السعودي الفوز العاشر المتتالي في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، فيما فاز طارق حامد مع فريقه ضمك، عقب الفوز السابق على اتحاد جدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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