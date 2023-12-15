بعد هدفه في اتحاد جدة.. رقم قياسي جديد لعلي معلول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي رقما قياسيا جديدا مع النادي، عقب تسجيله هدف التقدم ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وأصبح التونسي ثاني أفضل هداف أجنبي في تاريخ الأهلي، برصيد هدفين، بعد الأنجولي أمادو فلافيو صاحب الثلاثة أهداف.

وسجل علي معلول أول أهدافه بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية، ضد ريال مدريد في النسخة السابقة من البطولة، عن طريق ركلة جزاء.

ويتقدم الأهلي على اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضًا:

"العودة للديار".. كهربا وحجازي في كلاسيكو العرب