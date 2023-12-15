شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile بعد مباريات اليوم الجمعة 15/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الجمعة الموافق 15/ 12/ 2023 ثلاث مواجهات من عمر الجولة التاسعة من مسابقة دورى Nile، حيث التقى الداخلية مع سموحة، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وزد مع فاركو، ويستمر فريق بيراميدز على مقدمة جدول ترتيب الفرق بعد مواجهات اليوم، وجاء الترتيب كالتالى:



جدول ترتيب الدورى المصرى

التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسموحة فى دورى Nile

حسم التعادل السلبى مواجهة الداخلية وسموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري دوري nile.

المقاولون العرب يفوز على الطلائع 2/1 ويحقق أول انتصار فى دورى Nile

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أولى انتصاراته في دوري Nile، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.

زد يصعد للمركز الثانى فى دورى Nile بعد الفوز على فاركو 2-1