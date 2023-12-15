حسين الشحات يسجل هدفه الرابع فى تاريخ كأس العالم للأندية

القاهرة - سامية سيد - تمكن حسين الشحات لاعب الأهلى من تسجيل هدفه الرابع خلال تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدفًا فى شباك الاتحاد جدة السعودى في الدقيقة 59 المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد "الجوهرة المشعة" فى ربع نهائي كأس العالم للأندية، وما زال المارد الأحمر متقدمًا بثلاثية دون رد.

وأصبح حسين الشحات ثاني لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة بعد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، علاوة على معادلته رقم سالم الدوسري كأكثر اللاعبين العرب تسجيلًا في كأس العالم للأندية.

كما تبقى لحسين الشحات ثلاثة أهداف فقط ويعادل عدد أهداف كريستيانو رونالدو، ويصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية، بينما يتبقى له هدفان ويعادل عدد أهداف لويس سواريز، وليونيل ميسي، وسيزار ديلجادو، وكريم بنزيما.

ويعد الشحات هو أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات كأس العالم للأندية برصيد 13 مباراة بقميص العين الإماراتي والأهلي.