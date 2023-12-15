شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: فيتوريا يرفض إقامة معسكر إعداد المنتخب لأمم أفريقيا خارج مصر. فيتوريا يرفض إقامة معسكر إعداد المنتخب لأمم أفريقيا خارج مصر الزمالك يوفر طائرة خاصة للفريق فى رحلة أنجولا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية منتخب الشباب يهزم الفريق الأول بالاتصالات 2/1 فى ختام معسكره بالقاهرة.. صور التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسموحة فى دورى Nile المقاولون العرب يفوز على الطلائع 2/1 ويحقق أول انتصار فى دورى Nile زد يصعد للمركز الثانى فى دورى Nile بعد الفوز على فاركو 2-1 طنطا يتعادل مع غزل المحلة سلبيا.. والمقاصة يفوز على مكادى بثنائية

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