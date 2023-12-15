اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: فيتوريا يرفض إقامة معسكر إعداد المنتخب لأمم أفريقيا خارج مصر.

فيتوريا يرفض إقامة معسكر إعداد المنتخب لأمم أفريقيا خارج مصر

 

فيتوريا يرفض إقامة معسكر إعداد المنتخب لأمم أفريقيا خارج مصر

الزمالك يوفر طائرة خاصة للفريق فى رحلة أنجولا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

 

الزمالك يوفر طائرة خاصة للفريق فى رحلة أنجولا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

منتخب الشباب يهزم الفريق الأول بالاتصالات 2/1 فى ختام معسكره بالقاهرة.. صور

 

منتخب الشباب يهزم الفريق الأول بالاتصالات 2/1 فى ختام معسكره بالقاهرة.. صور

التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسموحة فى دورى Nile

التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسموحة فى دورى Nile

 

المقاولون العرب يفوز على الطلائع 2/1 ويحقق أول انتصار فى دورى Nile

 

المقاولون العرب يفوز على الطلائع 2/1 ويحقق أول انتصار فى دورى Nile

 

زد يصعد للمركز الثانى فى دورى Nile بعد الفوز على فاركو 2-1

زد يصعد للمركز الثانى فى دورى Nile بعد الفوز على فاركو 2-1.. فيديو

طنطا يتعادل مع غزل المحلة سلبيا.. والمقاصة يفوز على مكادى بثنائية

 

طنطا يتعادل مع غزل المحلة سلبيا.. والمقاصة يفوز على مكادى بثنائية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا