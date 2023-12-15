شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية أفضل لاعب فى مباراة الأهلى واتحاد جدة بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مروان عطية لاعب الأهلى بجائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام اتحاد جدة السعودى، بعد الفوز العريض الذى حققه المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1 بربع نهائى كأس العالم للأندية.

وحقق فريق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" إتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة إتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للإتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينزي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.