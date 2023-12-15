شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضمن مليوني دولار عقب التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن النادى الأهلى الحصول على مكافأة إضافية بعد الفوز الذي حققه على حساب اتحاد جدة السعودي اليوم تصل الى مليوني دولار وذلك عقب التأهل الى دور نصف نهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

ويحصل الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يتحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.

وكان حقق فريق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للإتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.