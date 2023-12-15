شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر زيادة خامس فروسية الرياض العالمية قبل منافسات السبت.. ويقترب من باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية، 85 نقطة في إضافية في رصيده من النقاط في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي للفروسية.

ونجح محمد طاهر زيادة في تحقيق المركز الخامس في بطولة الرياض الدولية للفروسية التي يشارك فيها نخبة من أفضل فرسان العالم والتي تعتبر من البطولات التي تدخل نقاطها ضمن التصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبتلك النقاط الـ85 يقترب محمد طاهر زياد من خطوة من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وكان محمد طاهر زيادة قد حقق الميدالية الفضية في بطولة الرياض في الجولة الماضية التي أقيمت مطلع الأسبوع.

ويستعد محمد طاهر زيادة لخوض بعض البطولات التي تدخل نقاطها ضمن التصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس2024 على المقعد الفردي.