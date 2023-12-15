شكرا لقرائتكم خبر عن تاو: كان هدفنا ألا نستقبل أهدافًا أمام اتحاد جدة.. ومواجهة فلومينينسي صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر بيرسي تاو لاعب الأهلي عن سعادته عقب فوز فريقه على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأسش العالم للأندية، مشيرا إلى أنه جزء من الفريق الذي قدم مباراة كبيرة ونجح في تحقيق الفوز.

قال تاو خلال تصريحات تلفزيونية: " كنا نريد ان نلعب مباراة عادية وكان هدفنا ألا نستقبل أهداف ولكننا فزنا في النهاية، بعدما قدمنا مباراة جيدة".

وعن مواجهة فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أكد: "تابعنا فلومينينسي ونعلم ان المباراة ستكون صعبة، سنقدم افضل ما لدينا وسنبذل كل جهدنا".

وحقق فريق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" إتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة إتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.