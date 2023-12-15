لاعبو الأهلى يحتفلون مع الجماهير ويهتفون: "بالروح والدم نفديكى يا فلسطين"

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الأهلى مع الجماهير عقب الفوز التاريخى على اتحاد جدة السعودى ببطولة كأس العالم للأندية، وحمل لاعبو الأهلى علم فلسطين وهتفوا: "بالروح والدم نفديكى يا فلسطين".

وحقق فريق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي كل من: علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للإتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.