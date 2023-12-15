شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل الغامدى لاعب اتحاد جدة: لا أعرف سر الهزيمة القاسية من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيصل الغامدي لاعب اتحاد جدة السعودي، إنه لا يعرف سبب الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بمونديال الأندية، موضحاً في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: النتيجة قاسية.. لكن لا أعرف لماذا خسرنا بالثلاثة.. لا أستطيع تقديم أي مُبررات للهزيمة.

وأضاف: أعتذر لجمهور الاتحاد الذي كان يتمنى فوز الفريق الليلة من أجل مواصلة العروض القوة والفوز بمونديال الأندية الذي يُقام على أرضنا، لكننا فشلنا بعد الخسارة من الأهلي.

حقق فريق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

ونجح "نسور" الأهلي في تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسى البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.