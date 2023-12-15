الأهلي يضرب اتحاد جدة بثلاثية ويواجه فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الأهلي فوزاً مستحقا على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للإتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينزي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.