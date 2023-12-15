الامارات | «كلاسيكو الإمارات» بين مخاوف عيناوية وصحوة وحداوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تتركز أنظار الجماهير الإماراتية على «كلاسيكو الإمارات» بين العين والوحدة عند الساعة 19:30 من مساء اليوم، في ختام الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعلى الرغم من فرحة العين الأخيرة بالتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس المحترفين إلا أن خسارته من النصر في لقاء الإياب ومن قبلها التعادل مع اتحاد كلباء، تبث قلق الكثير من عشاق البنفسجي على وضعية الفريق الحالية خوفاً من أن يتعرض لمزيد من الهزات التي قد تؤثر في مسيرته نحو المنافسة على لقب الدوري.

ولن يجد العين (19 نقطة، له مباراة مؤجلة) طريقاً لردّ المخاوف التي تُحاط به وبمستقبله سوى التغلب على الوحدة، وهو الانتصار الذي سيحقق أكثر من مكسب من خلال استعادة الثقة وإبعاد أحد الأسماء الطامحة للمنافسة.

ويعوّل الوحدة (17 نقطة) المنتشي بتحسن وضعيته بقيادة مدربه الجديد الهولندي آرنو بويتنويغ، الذي أحدث نقلة للفريق اختلف على أثرها أداء الوحدة عما كان عليه مع المدرب الجنوب إفريقي موسيماني.

وكان بويتنويغ قد نجح في إزاحة الجزيرة من طريقه في كأس المحترفين وتعادل مع الوصل بـ10 لاعبين، ليُثبت المدرب الذي أتى من فريق الرديف بالنادي قواعده في المقاعد الفنية ولا شك أن فوزه على العين سيرفع أسهمه عالياً.

من جهته، يخشى الوصل المتصدر بـ(24 نقطة) أن يتعرّض لصدمة نتيجة سلبية، عندما يستقبل اتحاد كلباء (12 نقطة)، إذ احتفظ «الإمبراطور» بصدارة الدوري بعدما تلقّى هدية ثمينة من اتحاد كلباء بتعادله مع العين في الجولة الماضية 2-2، ليضمن التفوق على العين بنقطتين، حتى لو فاز الأخير بمباراته المؤجلة مع خورفكان من الجولة التاسعة.

ولكن الوصل استوعب الدرس جيداً واستطاع أن يُقصي شباب الأهلي من كأس المحترفين بثلاثية تؤكد أن «الإمبراطور» بات فارس الرهان الأول على كل البطولات هذا الموسم.

في المقابل، يدخل اتحاد كلباء المواجهة وهو في وضعية فنية مميزة بعد أن قدم أفضل عطاءاته بعد المستوى الذي قدمه أمام العين، ما سيصعب من مهمة الوصل الليلة.

وما يُعزز من حضور اتحاد كلباء في المواجهة ظهور لاعبه مهدي قائدي بعد إلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة العين، التي ألغتها هيئة الاعتراض على قرارات الحكام.

وسيدخل عجمان للمرة الأولى مبارياته هذا الموسم بأعصاب أكثر هدوءاً حينما يستضيف النصر الباحث عن انتصاره الأول في بطولة الدوري، مع مدربه الجديد الهولندي شرودر.

وتنفس «البرتقالي» الصعداء، بعدما حقق انتصاراً تاريخياً على الجزيرة، رفع رصيده للنقطة العاشرة ودخل نسبياً مرحلة الأمان، وسيهمه اليوم استغلال نشوة لاعبيه لتحقيق الفوز والتقدم أكبر نحو اللعب على مركز متقدم.

أمّا النصر (تسع نقاط) فمازال يبحث عن نفسه مع شرودر في الدوري، رغم نجاح الفريق في الفوز على العين في كأس المحترفين، لكن يبقى الفريق بحاجة أكبر إلى الفوز بالدوري للابتعاد عن شبح الهبوط الذي أصبح يقترب بشدة من «العميد» جولة بعد أخرى.