وليد الفراج يوجه رسالة إلى الأهلي بعد ثلاثية اتحاد جدة في مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره بعد الفوز المستحق الذي حققه على حساب اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “ يحق لكل جماهير النادي الاهلي المصري ان تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الاحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها ، الف مبروك للملايين من انصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي ”.

وكان وليد الفراج قد أثار الجدل بتصريحات تقلل من النادي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة في مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يلتقي الأهلي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

تُنقل مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.