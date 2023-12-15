مروان عطية رجل مباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الفريق أمام اتحاد جدة السعودي، التي جمعت الفريقين في ‏بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.‏

قدم مروان عطية أداءً مميزًا للغاية، وأسهم في الفوز الذي حققه الفريق على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الجوهرة ‏المشعة بمدينة جدة.‏

وحقق الفريق فوزًا مهمًّا على حساب اتحاد جدة بثلاثية حملت توقيع علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات وإمام ‏عاشور، ‏ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.‏

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يلتقي الأهلي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

تُنقل مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.