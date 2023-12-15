علي معلول: الأهلي فرض شخصيته على الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب الفوز على اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



وتحدث معلول في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الفريق تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أداء مميز أمام اتحاد ‏جدة السعودي اليوم في البطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية.‏

وأوضح أن الأهلي فرض شخصيته القوية خلال اللقاء، وأظهر اللاعبون قدراتهم التي يعرفها الجميع، بعد التحضير المناسب ‏للمواجهة.‏

وأضاف: الأهلي بطل إفريقيا والجميع يعرفه جيدًا، ونجحنا في تحقيق فوز مستحق على حساب فريق مدجج بالأسماء الكبيرة.‏

ووجه معلول التهنئة إلى الجماهير التي شجعت الفريق من كل مكان، وشدد على أن الأهلي لديه طموحات كبيرة وخبرات تؤهله للمنافسة على التأهل للنهائي.‏