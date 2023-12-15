اخبار الرياضه

المصريون بالسعودية يرفعون علم فلسطين بالمدرجات فرحًا بفوز الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - تحول ملعب الجوهرة المشعة بجدة الى الى جوهرة حمراء عقب فوز فريق النادى الاهلى على إتحاد جدة بنتيجة ٣ -١ وذلك فى إطار  الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية

وعقب الفوز تغنى الجماهير بأغاني سطلانة وبشرة خير فى الوقت الذى حملوا فيه علم فلسطين

وكانت المدرجات قد إمتلأت بالجماهير المصرية من مشجعى النادى الاهلى ومختلف أندية مصر

وشهدت كواليس المباراة أجواء ساخنة بين مشجعى الناديين من قبل بداية المباراة حيث تبادل كل منهما العبارات التشجيعية المحفزة ولاسيما أنه بعد تأكد فوز فريق النادى الاهلى بدأت جماهير فريق جده بترك المباراة

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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