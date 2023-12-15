كولر يكشف أسباب فوز الأهلي على اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز القلعة الحمراء على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل ‏هدف مساء اليوم والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام منافس مميز، وقد أقيمت المباراة على ملعب جيد، ‏والأجواء ساعدتنا على الظهور بهذه الصورة.‏

وأضاف: في الأهلي نلعب دائمًا من أجل الفوز، واللاعبون قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، واستحقوا الفوز بهذه ‏النتيجة.‏

وأشار كولر إلى أن فريق فلومينينسي البرازيلي منافس قوي ومميز، وأن الأهلي سوف يستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهما في ‏نصف نهائي البطولة.‏

وأكمل: لكل مباراة ظروفها وفقًا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج إلى الأداء الذي يتوافق معها، واليوم لعبنا جيدًا وسجلنا أهدافًا وكل لاعب قدم ‏مستوى مميزًا خلال اللقاء، ونأمل أن نستمر على هذا الأداء.‏