حسين الشحات يُعادل رقم كريم بنزيما في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هوايته المفضلة في كأس العالم للأندية ‏بتسجيله مساء اليوم الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك فريق اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.‏



ونجح الشحات في التسجيل في أربع نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، وكانت البداية في رحلته الاحترافية ‏مع نادي العين الإماراتي حيث سجل في نسخة 2018، وعقب انتقاله للأهلي سجل في ثلاث ‏نسخ مع الفريق 2021، و2022، و2023.‏

كما أنه عادل الشحات رقم كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة بالتسجيل في أربع نسخ مختلفة ‏لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل اللاعب الفرنسي ثلاث مرات مع ريال مدريد قبل أن ‏يواصل تسجيله مع اتحاد جدة في النسخة الحالية من مونديال الأندية المقام في السعودية. ‏

واستطاع الأهلي الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏