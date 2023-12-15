بيرسي تاو يعلق على فوز الأهلي على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - علق الدولي الجنوبي إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز الأحمر على نظيره اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.



وأعرب تاو عن سعادته بتأهل الأهلي إلى ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية، بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في ربع نهائي ‏البطولة.‏

تصريحات تاو

قال تاو في تصريحات عقب نهاية المباراة: هدفنا في كأس العالم للأندية كان واضحًا ومحددًا من البداية وهو تحقيق الفوز والوصول لأبعد نقطة، وهو ‏ما ظهر خلال مباراة اتحاد جدة التي استطاع الأهلي أن يحسمها ويتأهل إلى نصف النهائي ‏في مونديال الأندية.‏

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن اتحاد جدة من الفرق القوية التي تضم عناصر جيدة، إلا أن رغبة ‏الأهلي في الفوز هي التي حسمت المباراة.‏

وأكد تاو أن الأهلي كان هدفه عدم استقبال أهداف في بداية المباراة، ونجح في ذلك ‏باقتدار بفضل تفوق لاعبيه والحارس الدولي محمد الشناوي.‏

واختتم بيرسي تاو تصريحاته موجهًا التهنئة إلى جماهير الأهلي على الفوز، ومؤكدًا أن ‏طموحات الفريق لن تتوقف عند الفوز على الاتحاد وبلوغ نصف نهائي البطولة.‏