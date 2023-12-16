كولر يعلق على فوز الاهلي أمام الاتحاد ومواجهة فلومينينسي بـ كأس العالم للأندية

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على الفوز أمام الاتحاد السعودي، ومواجهة فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الاهلي الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وضرب الاهلي موعدًا مع فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وقال مارسيل كولر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه سعيد بالفوز الذي حققه الاهلي على الاتحاد السعودي.

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وأوضح كولر، أن الفريق قدم مباراة جيدة في ملعب رائع، مضيفًا:”من المهم أن تشعر في الارتياح حتى تقدم مستوى مميز كما حدث اليوم”.

وأضاف:” اليوم لعبنا جيدًا وسجلنا أهداف وكل لاعب قدم مستوى مميز، ونحن في النادي الاهلي، نلعب من أجل الفوز”.

وتابع المدرب السويسري عن درجة الحرارة في المملكة العربية، قائلًا:”أنا من سويسرا وهي بلد بارد وهنا الحرارة معتدلة وهذا شيء عظيم لنا”.

وعن مواجهة فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قال مدرب الاهلي:” نفكر في المواجهة حاليًا، والفريق البرازيلي قوي”.

وواصل كولر:” شاهدت لـ فلومينينسي النهائي الأخير أمام الفريق الأرجنتيني، ولن أتحدث عن النهائي فالوقت مبكر”.

واختتم مدرب الاهلي، إلى أن كل مباراة منفصلة لا يمكن اللعب بذات المستوى خاصة أن الخصم يتغير”.